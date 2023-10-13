Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина

Уникальность напитка кроется в способе производства.

Специалисты выяснили, какой вид чая наиболее полезен для человеческого организма. Об этом рассказли в издании Neva.Today.

Лидером рейтинга стал белый чай, полезные свойства были подтверждены многими исследователями.

Как сообщили в источнике, напиток производят из того же растения, что черный и зеленый чаи, однако его уникальность кроется в способе производства. При изготовлении используют только молодые почки, покрытые белым пушком. Собирают их вручную, после чего подвергают минимальной обработке: метод позволяет сохранить максимальную концентрацию полезных веществ.

Белый чай – один из самых дорогих на рынке. Его цена может достигать до двух тысяч долларов за килограмм. Впрочем, эксперты уверены, что его польза полностью оправдывает стоимость.

Кроме того, белый чай содержит минимальное количество кофеина, подчеркнули в источнике.