Эксперты рассказали о самом выгодном способе покупки валюты

Покупать валюту выгоднее всего на бирже без комиссии и наценки, считают финансисты.

Самый выгодный способ покупки валюты — на бирже, поскольку покупка производится напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

Для этого нужно открыть брокерский счет, что можно сделать даже в режиме онлайн, без посещения банка или брокерского дома, отметил эксперт. Для снятия средств также нужно будет открыть валютный счет для перевода с брокерского счета денежных средств в единицах, отличных от рублей, добавил он.

Покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки безопасности, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий, заключил Кричевский.