Эксперты рассказали, почему туристы хотят, но не едут в российскую Арктику

Дороговизна и плохая инфраструктура стали барьерами для туризма в Арктике, сообщает ТАСС.

Высокая стоимость транспортировки, суровый климат и низкая транспортная доступность стали барьерами для путешествия россиян в арктические регионы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, пишет ТАСС.



По данным центра, 84% россиян считают Арктику привлекательной для туризма, 71% хотел бы совершить туда поездку в перспективе ближайшего года.



«Главными барьерами для путешествий в Арктическую зону россияне называют высокую стоимость билетов, транспортировки (38%), низкую транспортную доступность (30%), суровый климат (30%), удаленность от текущего места жительства (28%), отсутствие опыта подобных путешествий (28%), высокую стоимость поездки в эти регионы (25%) и недостаточную информированность об этих регионах (24%)», - говорится в исследовании.



Вместе с тем, пишет ТАСС, среди ключевых факторов туристической привлекательности Арктики - природные, культурные и исторические объекты.



На втором месте - желание больше узнать о жизни и быте коренных народов. На третьем - организованный отдых на природе: пешие походы, спуски вдоль рек, подъемы в горы, изучение пещер, а также пребывание на берегу моря. Самый высокий интерес из арктических регионов россияне проявляют к Карелии, Красноярскому краю и Архангельской области.