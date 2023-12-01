Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой

Как пишет ТАСС, климатические условия в большинстве регионов России делают актуальным вопрос, нужно ли прогревать двигатель автомобиля перед поездкой.

Руководства по эксплуатации некоторых отечественных автомобилей не предусматривают необходимости длительного прогрева двигателя. При этом, например, на «Автовазе» предупреждают владельцев о том, что движение автомобиля можно начинать, только когда на стеклах салона не останется льда и снега и они перестанут запотевать, иначе поездка будет небезопасной.



Кроме того, при отрицательной температуре на улице ехать на автомобиле рекомендуется не ранее чем через 30 секунд после пуска двигателя. Если же прогрев двигателя и коробки передач производится в движении, то после длительной стоянки на холоде рекомендуется воздержаться от высоких оборотов и быстрого ускорения до того, как двигатель достигнет рабочей температуры.



В свою очередь, на заводе «Москвич» рекомендуют владельцам авто избегать работы двигателя на холостом ходу в течение долгого времени.

Иностранные производители также напоминают владельцам, что двигатель автомобиля не требует длительного прогрева и не должен работать долго на холостом ходу. После запуска необходимо дать ему поработать 10–20 секунд до включения передачи. В очень холодную погоду время прогрева двигателя следует немного увеличить.

«Современные двигатели по инструкции не нуждаются в прогреве, двигатель можно запустить и поехать, — объясняет партнер аналитического агентства „Автостат“ Игорь Моржаретто. — По сути, в летний период времени можно так и делать — ехать сразу. Зимой ситуация несколько сложнее, особенно если мороз очень сильный. Следует завести машину и немного ее погреть. Причем главная задача тут — не то чтобы прогреть двигатель (хотя если температура очень низкая, то дать ему поработать нужно), а прогреть салон. Потому что в промерзшем салоне водитель будет чувствовать себя некомфортно, и это будет небезопасно».



Но для этого не нужно полчаса прогревать автомобиль, достаточно 2–3 мин., и можно ехать. Кроме того, правила дорожного движения запрещают в жилых зонах оставлять автомобиль с включенным двигателем дольше, чем на 5 мин., добавляет эксперт.



В целом современные двигатели для исправной работы без поломок не требуют длительного прогрева. Летом можно отправляться в путь сразу. Зимой — особенно при очень низких температурах — следует недолго прогреть автомобиль и избегать в начале движения высоких оборотов и быстрого ускорения. Также важно учитывать, как сам производитель советует эксплуатировать авто.