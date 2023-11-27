Отечественные бренды оказались не в чести.

Эксперты составили рейтинг бюджетных седанов. При опросе им был предложен бюджет в 1 миллион рублей.

Профессионалы сразу отмели отечественные машины и «французов», поскольку их надежность вызывает сомнения. Также были отметены «японцы», поскольку стоимость запчастей для них постоянно растет.

При таком бюджете эксперты предлагают выбирать автомобиль с автоматической коробкой передаче, а не роботизированной, с пробегом до 200 тысяч километров, не старше 2013 года.

Какие модели будут наиболее выгодны, знает проект «Жизнь и кошелек».