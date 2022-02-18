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Эксперты составили список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Новости. Общество
00:08, 21 Февраля 2022
фото: © shutterstock.com/Andrey_Popov

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Эксперты назвали продукты, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике.

Не все знают, что есть продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. В холоде у них вырабатываются вещества, которые при попадании в организм вредят печени, предупреждает "Российская газета" со ссылкой на приложение WeChat.

Температура в холодильной камере составляет плюс 3-4 градуса, а в морозильной минус 15-20 градусов. Именно поэтому в холодильнике следует держать только продукты, которые пригодны для хранения в этих условиях, в противном случае это может ускорить их порчу. В этом случае может начаться выработка афлатоксинов. Это признанные канцерогенными вещества, которые вырабатываются плесневыми грибами рода Аспергилл.

Афлатоксины крайне негативно сказываются на здоровье печени, а также могут ослаблять иммунитет. Согласно эпидемиологическим данным, у носителей вируса гепатита Б увеличивается вероятность развития рака печени, если у них были обнаружены афлатоксины, цитирует сообщение ИноСМИ.

В первую очередь не стоит хранить в холодильнике специи и приправы. Например, перец. Дело в том, что специи при хранении в холоде начинают отсыревать, в них легко может появиться плесень. Тоже касается лекарственных сборов. При нахождении рядом с пищевыми продуктами в течение длительного времени в лекарственные растения могут проникнуть различные бактерии и влага, что ведет к разрушению целебных свойств.

В этом же списке тропические фрукты. В частности, как заявляют специалисты, хранение в холодильнике бананов не только не сохраняет их свежесть, а, напротив, ускоряет гниение. В низкотемпературной среде во фруктах с большой долей вероятности будут размножаться бактерии.

Ранее эксперты перечислили продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением. К таковым, к примеру, относятся яйца. Многие привыкли мыть яйца перед тем, как отварить или разбить. Такая процедура, как считается, гарантирует, что в процессе приготовления внутрь не попадет грязь или микробы. На самом деле, из-за пористой поверхности яичной скорлупы именно при мытье яиц бактерии проникают со скорлупы внутрь.

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