Эксперты советуют не суетиться при встрече с медведем в Карелии

В Минприроды объяснили, как остаться живым после встречи с диким зверем.

При встрече с бурым медведем или иным диким зверем следует, не паникуя, удалиться. Ни в коем случае нельзя убегать. Также нельзя делать резкие движения: они могут спровоцировать животное на агрессию. Об этом сообщает Минприроды.

Следует быть осторожными, если удастся встретить медведицу с медвежатами. Мать всегда держится неподалеку от своих детенышей. Поэтому, обнаружив медвежат, необходимо срочно уходить от них как можно дальше.

Известно, что медведи и другие звери приходят к жилью в поисках еды. Их привлекают неубранные остатки пищи, мусора или урожая.

Заместитель начальника отдела государственного охотнадзора Иван Бердников прокомментировал встречу горожанки с 4 медведями по дороге из Лососинного, недалеко от заезда в город. По словам специалиста, угрозы для жителей в такой ситуации нет.

«Лес — это естественная среда обитания медведей, поэтому такие встречи — не редкость. Вероятнее всего, это была медведица с медвежатами, которая пересекала дорогу, чтобы перебраться из одного лесного массива в другой. Угрозы для жителей они не представляют», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что автомобилист встретил медведей на трассе в Карелии.