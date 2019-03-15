Эксперты узнали, как занятия сексом влияют на память

Эксперты дали 5 эффективных советов по улучшению памяти и мозговой активности.

Для формирования новых нейронов полезно правильно питаться, учить стихи и заниматься сексом, пишет портал dni24.

Эксперты перечислили методики для улучшения памяти, которые лучше всего применять комплексно. В рацион питания необходимо добавить продукты с витамином E, антиоксидантами, цинком и магнием. Такие содержатся в кофеине, а жирные сорта рыбы с Омега-3 способствуют выработке нервных клеток и снижению риска болезни Альцгеймера.

Здоровый сон напрямую связан с памятью. Эксперименты показывают, что утром человек вспомнит куда больше выученных накануне слов, чем сделает это вечером.

В гиппокампе людей 25-45 лет активно вырабатываются нейроны во время занятия сексом. Весьма полезно получать гормоны серотонин и дофамин, которые также синтезируются во время физических нагрузок.

Эксперты советуют всё время учиться новому: читать, посещать курсы и осваивать новые языки. Для получения нового опыта достаточно просто выйти из зоны комфорта.

Для регулярной тренировки памяти можно учить в неделю одно стихотворение. Для этого стоит подключить воображение, построить ассоциации и визуальные образы.