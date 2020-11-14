Эксперты узнали, какие продукты россияне меньше ели на удаленке

Исследователи изучили более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах России.

Россияне осенью сократили потребление продуктов с добавленным сахаром - печенья и конфет - по сравнению с весной, при этом фрукты у граждан по-прежнему популярны, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Сервисы ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, сравнили периоды с сентября по 10 ноября 2019 и 2020 годов и проанализировали, как часто россияне покупают продукты, в которых содержится добавленный и натуральный сахар. Компании изучили более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах России.

"Среди продуктов с добавленным сахаром клиенты "СберМаркета" чаще всего покупают различные сладости. В апреле-мае они были в половине заказов, а осенью 2020 доля печенья, вафель, конфет упала до 40%. Таким образом процент людей, которые "на удаленке" потребляют сладости с добавленным сахаром, стал меньше", - отмечается в исследовании.

С другой стороны, продукты с натуральным сахаром, по данным "СберМаркета", есть практически в каждом третьем заказе - это фрукты (около 30% заказов) и сухофрукты (порядка 3%). Доля заказов с этими продуктами выросла весной и не уменьшалась в течение года.

"Единственным исключением из этого правила были летние месяцы (июль-август), когда потребители предпочитали приобретать сезонные фрукты на рынках", - указали в исследовании.

Анализ заказов также показал, что соки или газированные напитки заказывает примерно каждый пятый покупатель, а различные соусы - каждый четвертый. Сухофрукты и мюсли присутствуют в 13% заказов, а консервы и соленья - в 24-28% заказов.