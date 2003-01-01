Эксперты рассказали, что закрытие налогового отделения в Кондопоге направлено на повышение эффективности работы

Местное отделение налоговой службы в Кондопоге будет закрыто в рамках общероссийской оптимизации.
Местное отделение налоговой службы в Кондопоге будет закрыто в рамках общероссийской оптимизации, сообщает газета «Новая Кондопога». По мнению экспертов, это позволит ускорить принятие решений и улучшить качество услуг для жителей.
Проводимые изменения нацелены на сокращение бюрократических задержек и упрощение взаимодействия между налогоплательщиками и государственными структурами, — объясняют они.
Ресурсы будут сосредоточены в крупных центрах, где создадут комфортные условия для консультаций и решения вопросов.
Подобная оптимизация уже успешно проведена в ряде регионов Северо-Запада, включая Калининградскую, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.
Напомним, в Карелии стартовала декларационная кампания-2026.