Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

Продукция карельских производителей пользуется спросом на рынке Ближнего Востока.
За первые 6 месяцев 2025 года экспорт продукции карельских производителей в Египет вырос на 72%, а в ОАЭ — на 89%, сообщили в Минэкономразвития республики.
Особым спросом на Ближнем Востоке пользуются лесоматериалы, деревообрабатывающая продукция, готовые дома, строительные конструкции, а также пиломатериалы.
— Одним из ключевых факторов увеличения поставок стало активное участие карельских предприятий в международных выставках, включая Dubai Wood Show, которая проходила в 2025 году. Также важным импульсом в развитии сотрудничества с Республикой Египет стала встреча с министром посольства в РФ господином Яссером Мохамедом Ахмедом Мостафой в июне 2025 года на ПМЭФ в Петербурге, — рассказали в ведомстве.