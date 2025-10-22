Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

Дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества обсудили на II Совете регионов России и Узбекистана в Московской области.
Объем экспорта товаров из Республики Карелия в Республику Узбекистан по итогам первого полугодия 2025 года продемонстрировал рекордный рост, увеличившись на 77,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь значительная динамика стала ключевым итогом активного развития межрегионального сотрудничества.
21-22 октября в Московской области прошел II Совет регионов России и Узбекистана. Он стал ключевой площадкой для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. Российскую делегацию возглавил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, в которую также вошли представители 17 регионов страны. Карельскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Олег Ермолаев. В нее также вошли представители карельского бизнеса.
Важным шагом в систематизации взаимодействия стала совместная разработка Плана мероприятий на 2025–2028 годы, инициатором которой выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. Документ был подписан руководителями регионов в преддверии Совета.
— Партнерство между Карелией и Андижанской областью Узбекистана переходит на качественно новый, системный уровень, основанный на конкретных проектах и долгосрочном планировании, — отметил Олег Ермолаев.Вице-премьер Карелии уточнил, что новый План мероприятий предусматривает развитие сотрудничества в текстильной промышленности, сельском хозяйстве, производстве строительных материалов и по другим перспективным направлениям.
В рамках насыщенной деловой программы Совета прошли переговоры карельской делегации с первым заместителем хокима Андижанской области Дилшодбеком Каримовым. Центральным событием стала встреча бизнес-делегаций. О высокой интенсивности диалога свидетельствует и то, что с начала 2025 года стороны уже провели шесть совместных мероприятий. Рост товарооборота и планомерная работа по реализации совместных проектов подтверждают эффективность выбранного курса на углубление экономических связей между Карелией и регионами Узбекистана.
