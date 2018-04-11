13:54, 11 Апреля 2018
"Экспресс-диагностика проблем региональной судебной системы показывает наличие ряда нежелательных ограничений"
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Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
"Судьи, например, Верховного суда республики фиксируют, что в отношении того или иного судьи городского или районного суда "накопилось слишком много отмен" и надо бы "не нагнетать претензий" в его адрес. При этом, конечно, нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи – нет норм, определяющих, сколько отмен или жалоб "допустимо", а сколько уже "недопустимо", - пишет Олег Реут.
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