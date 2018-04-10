Экстрасенс Александр Шепс вызвал дух погибшей Илоны Новоселовой в эфире программы на ТНТ

В новом выпуске передачи "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на ТНТ медиум Александр Шепс вызвал дух участницы "Битвы экстрасенсов", ведьмы Илоны Новоселовой, погибшей в прошлом году.

Как отмечает Cosmo, Александр Шепс вместе с многоликой ведьмой Надеждой Шевченко в новом выпуске программы расследовали таинственное самоубийство 22-летней Лизы Журавель. Семья девушки надеялась, что экстрасенсы смогут объяснить, почему она решила свести счеты с жизнью.

Александр точно определил, что произошло, однако причину случившегося сразу назвать не смог. По его словам, души самоубийц неохотно рассказывают о себе. Тогда Шепс решил позвать на помощь дух Илоны Новоселовой.

В прошлом году Илона выпала из окна, но это был несчастный случай, рассказал Александр. "Она была одной из сильнейших", - добавил Шепс. У них с Илоной были хорошие отношения. По слухам, много лет назад они даже встречались.

Илона вышла на связь с Шепсом и помогла разобраться в причинах смерти Лизы. Александр узнал, что свекор девушки тоже покончил с собой, и на его похоронах она поскандалила с мужем.

"Она утаивала злость на его сына. В этот момент он к ней прицепился. Похороны — это ритуал, где нужно быть исключительно с благими намерениями, туда нельзя приходить в гневе", - объяснил медиум, добавив, что на страшный шаг Лиза решилась, находясь в нетрезвом состоянии, когда ее организм был ослаблен.

Александр считает, что дух свекра Лизы забрал ее с собой.

Родные девушки отметили, что это похоже на правду, ведь свекор после смерти часто снился Лизе.