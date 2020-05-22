Экстремалы в Петрозаводске собирают деньги на новый скейт-парк

Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.

Энтузиасты экстремальных видов спорта из Петрозаводска объявили сбор средств на строительство нового скейт-парка на городском стадионе "Юность". В конце прошлого года идея такого строительства получила поддержку жителей карельской столицы на общегородском собрании, где обсуждались общественные проекты, которые предполагается реализовать с помощью Программы местных инициатив.

"Столица на Онего" попросила рассказать, зачем понадобился горожанам новый скейт-парк, двух авторов проекта – Кирилла Прохорова и Тимофея Тарутина.

Интервью с авторами проекта читайте далее.