Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 04 Апреля 2018

Экстремистов в соцсетях будут "вычислять" интернет-активисты

По теме

ВИДЕО: Простой способ вдеть нитку в иголку, многие о нем даже не догадывались
04.04.18 22:00
ФОТО: Новый шпагат Волочковой: теперь на пожилом поэте
04.04.18 21:30
Известная телеведущая прокомментировала высказывание о необходимости отстрела собак
04.04.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Для выявления опасного контента создадут народные дружины.

Материалы в СМИ начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения - штрафовать и закрывать, сообщило издание 47news со ссылкой на "Известия".

"Опасный" контент будут вычислять и в социальных сетях, для чего планируется создать "народные дружины" из числа интернет-активистов. Такие меры могут быть приняты на основе модельного закона "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму", разработанного для стран - членов ОДКБ с учетом предложений заинтересованных ведомств, в том числе НИЦ ФСБ. Ожидается, что документ будет принят на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2018 года. В дальнейшем на его основе разработают национальный закон, заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Особая роль отводится средствам массовой информации, которые обяжут содействовать госорганам. Так, руководители СМИ должны проверять редакционные материалы на предмет поддержки экстремистской идеологии и сообщать обо всей информации, которая может свидетельствовать о подготовке преступлений. За нарушения издание могут не только оштрафовать, но и закрыть.

Для усиления борьбы с кибератаками планируется ужесточить и контроль доступа к государственным информационным ресурсам. Для этого может быть введена дополнительная идентификация пользователей и регистрация их действий в Сети.

Проверки ждут и интернет-сообщества, которые используют экстремисты и террористы. Документ предлагает установить в них "антитеррористическое информационное доминирование": раскрывать несостоятельность идеологии и склонять к отказу от нее. Пользователям, которые выйдут из таких групп, окажут "психологическую и иную помощь", следует из законопроекта.

Какая именно информация подпадет под "используемую в террористических или экстремистских целях", определит уполномоченный орган (его утвердит глава государства или правительство). Скорее всего, в России им станет ФСБ.

По теме

ВИДЕО: Простой способ вдеть нитку в иголку, многие о нем даже не догадывались
04.04.18 22:00
ФОТО: Новый шпагат Волочковой: теперь на пожилом поэте
04.04.18 21:30
Известная телеведущая прокомментировала высказывание о необходимости отстрела собак
04.04.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья

Аналитика

Сегодня 14:05
Политкухня
Руководитель "со стройки"
О работе Петросовета и мэрии в 1990-е годы вспоминает Сергей Катанандов.
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 15
27.03.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 16
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
Сегодня 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»