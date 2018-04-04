Экстремистов в соцсетях будут "вычислять" интернет-активисты

Для выявления опасного контента создадут народные дружины.

Материалы в СМИ начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения - штрафовать и закрывать, сообщило издание 47news со ссылкой на "Известия".

"Опасный" контент будут вычислять и в социальных сетях, для чего планируется создать "народные дружины" из числа интернет-активистов. Такие меры могут быть приняты на основе модельного закона "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму", разработанного для стран - членов ОДКБ с учетом предложений заинтересованных ведомств, в том числе НИЦ ФСБ. Ожидается, что документ будет принят на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2018 года. В дальнейшем на его основе разработают национальный закон, заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Особая роль отводится средствам массовой информации, которые обяжут содействовать госорганам. Так, руководители СМИ должны проверять редакционные материалы на предмет поддержки экстремистской идеологии и сообщать обо всей информации, которая может свидетельствовать о подготовке преступлений. За нарушения издание могут не только оштрафовать, но и закрыть.

Для усиления борьбы с кибератаками планируется ужесточить и контроль доступа к государственным информационным ресурсам. Для этого может быть введена дополнительная идентификация пользователей и регистрация их действий в Сети.

Проверки ждут и интернет-сообщества, которые используют экстремисты и террористы. Документ предлагает установить в них "антитеррористическое информационное доминирование": раскрывать несостоятельность идеологии и склонять к отказу от нее. Пользователям, которые выйдут из таких групп, окажут "психологическую и иную помощь", следует из законопроекта.

Какая именно информация подпадет под "используемую в террористических или экстремистских целях", определит уполномоченный орган (его утвердит глава государства или правительство). Скорее всего, в России им станет ФСБ.