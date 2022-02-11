Экстренная служба Петрозаводска получила жалобу на очередной разлив канализационных стоков на улице

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступило новое обращение от жителей города о течи из канализационного колодца.

Как сообщили в ЕДДС, предполагаемая авария произошла во дворе дома № 18 на ул. Московская.

По неподтвержденным данным, канализационные стоки вытекают на проезжую часть.

Сообщение передано в АО «ПКС — Водоканал» для проверки и принятия мер.

Ранее технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук заявил, что сообщения жителей Петрозаводска об авариях на водопроводных и канализационных сетях зачастую не соответствуют действительности, но аварийным бригадам приходиться тратить время на их проверку.