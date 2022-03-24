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Экстренная служба Петрозаводска предупредила о проблемах из-за ремонта перекрестка в центре города

Новости. Общество
10:42, 25 Марта 2022
фото: © Ситилинк

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Движение транспорта затруднено из-за ремонта дорожного полотна на одном из центральных перекрестков Петрозаводска.

Об этом предупредила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

«Перекресток пр. Ленина — ул. Анохина. Производятся ремонтные работы на проезжей части, производится подсыпка щебенки. Затруднен проезд автомобилей, по возможности просьба выбирать объездные пути», — говорится в сообщении.

О дорожной ситуации на этом участке можно судить по видеотрансляции с камер наблюдения компании «Ситилинк». Для проезда закрыты две полосы движения на ул. Анохина и одна — на пр. Ленина. Водителям приходится выезжать на пешеходный переход.

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