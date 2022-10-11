Экстренная служба Петрозаводска предупредила о сильной метели в городе

Мощный снегопад и метель ожидаются сегодня вечером в столице Карелии.
Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города со ссылкой на карельский Гидрометцентр.
«Вечером 12 декабря, ночью и в первой половине дня 13 декабря, по южным и центральным районам Карелии ожидается сильный снег, метель. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ», — говорится в сообщении.
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