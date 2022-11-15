Экстренная служба Петрозаводска предупредила о сильном снегопаде на территории города

Сильный снегопад ожидается сегодня вечером в Петрозаводске и ряде районов Карелии.
Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города на основании данных карельского гидрометцентра.
По прогнозу, снегопад начнется вечером и может продлиться до завтрашнего утра.
Кроме Петрозаводска, стихию ждут в юго-западных и западных районах Карелии.
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