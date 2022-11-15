Экстренная служба Петрозаводска предупредила о сильном снегопаде на территории города

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Сильный снегопад ожидается сегодня вечером в Петрозаводске и ряде районов Карелии.

Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города на основании данных карельского гидрометцентра.

По прогнозу, снегопад начнется вечером и может продлиться до завтрашнего утра.

Кроме Петрозаводска, стихию ждут в юго-западных и западных районах Карелии.