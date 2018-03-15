Экзамен по китайскому языку введут в российских школах

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Рособорназдор завершил подготовительные работы по внедрению ЕГЭ по китайскому языку.
Об этом заявил в ходе итоговой коллегии Минобрнауки глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
По его словам, экзамен можно будет сдать со следующего года.
"В 2018 году завершена подготовка к проведению ЕГЭ по китайскому языку. Создана технология тестирования китайского языка, подготовлены материалы как для устной, так и для письменной части, идет подготовка кадров. Со следующего года мы готовы ввести в систему аттестации по выбору пятый иностранный язык — китайский", - сказал Кравцов, чьи слова цитирует RNS.
Подробнее об изучении китайского языка в учебных заведениях России, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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