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Новости. Общество
09:08, 15 Марта 2018

Экзамен по китайскому языку введут в российских школах

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Рособорназдор завершил подготовительные работы по внедрению ЕГЭ по китайскому языку.

Об этом заявил в ходе итоговой коллегии Минобрнауки глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, экзамен можно будет сдать со следующего года.
"В 2018 году завершена подготовка к проведению ЕГЭ по китайскому языку. Создана технология тестирования китайского языка, подготовлены материалы как для устной, так и для письменной части, идет подготовка кадров. Со следующего года мы готовы ввести в систему аттестации по выбору пятый иностранный язык — китайский", - сказал Кравцов, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее об изучении китайского языка в учебных заведениях России, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-15 10:13:26
Не понял. Мы снова с ними "братья навек"? Или готовят Россию к будущему поглощению?
pupsik
2018-03-15 10:05:49
Да у нас с русским языком не все в порядке, а тут еще...
Неравнодушный
2018-03-15 10:31:38
Pupsik, согласен. По-русски молодёжь давно уже разучилась говорить; кроме учителей, все это заметили.
Гость
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