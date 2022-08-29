Экзитполы: на выборах главы Карелии безоговорочно побеждает Артур Парфенчиков

Ассоциацией юристов Карелии был проведен экзитпол (Exit poll) – опрос уже проголосовавших на выборах главы республики избирателей на выходе из пунктов для голосования.

Опрос проводился на территории 14 районов, охватил 118 избирательных участков – 26% от общего количества УИКов. Были опрошены около 18 000 жителей Карелии.

С первого дня действующий глава республики Артур Парфенчиков захватил уверенное лидерство; в отдельные часы его рейтинг был выше 85%. На долю остальных участников предвыборной гонки приходились оставшиеся проценты, примерно поровну разделенные между А. Рогалевичем и Е.Ульяновым, кроме каких-то долей процента голосов, отданных за И. Кадаяса и А. Дударина.

Явка в первый день предсказуемо составила немногим меньше 10%. Пятница – рабочий день, и лишь немногие запланировали визит на избирательные участки.

Начиная со второго дня процент поддержки Парфенчикова постепенно снижался, достигнув к концу дня цифры в 80%.

Параллельно росли показатели Рогалевича и Ульянова. При этом Рогалевич по итогам дня на полтора процента опередил Ульянова.

В основной день голосования голоса ожидаемо продолжали перераспределяться. Так как оппозиционные силы традиционно ориентируют своих избирателей на голосование в последний день.

Итоговые результаты таковы:

●Парфенчиков –72,7%,

●Рогалевич – 13,5%,

●Ульянов – 11,8%,

●Дударин – 1,7%,

●Кадаяс 0,3%.

Столь безоговорочная победа Парфенчикова, по мнению политологов, объясняется наличием реальных достижений за пять лет работы на посту главы, сплочением людей вокруг власти в условиях внешнеполитической напряженности и антироссийских санкций, а также успешно проведенной предвыборной кампанией.

Территориально наибольший процент поддержки Парфенчикова в Костомукше – 82,4%, наихудший – 65% в Пудожском районе. Рогалевич наибольший процент набрал в Пудожском районе – 23,3%, наибольшие показатели Ульянова (12,9%) – в Петрозаводске.

Относительно невысокие результаты конкурентов объясняются непопулярностью протестной повестки, вялой и неинтересной кампанией.

Отметим, что 44,75% от общего числа опрошенных отказались отвечать на вопрос интервьюеров экзитпола, что, несомненно, сохраняет определенную интригу. Традиционно структура голосования и электоральных предпочтений среди «отказников» примерно соответствует структуре ответов согласившихся рассказать о голосовании за своего кандидата. Однако не исключен и вариант, когда наиболее сильный протестный кандидат (в нашем случае – Рогалевич) получает усиленную поддержку «отказников» – до 5 процентов от общего количества опрошенных.