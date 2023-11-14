Экзоскелет и Nirvana появились в поликлинике Петрозаводска благодаря федеральной программе

В поликлинике № 2 появился первый в республике кабинет эрготерапии, оснащенный современным оборудованием.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 15 ноября посетил Городскую поликлинику № 2. Там руководитель региона познакомился с работой отделения восстановительного лечения, где функционируют физиотерапевтическое отделение, лечебный бассейн, кабинеты подводного и ручного массажа, зал лечебной физкультуры, кабинеты механотерапии, психотерапевта, логопеда, иглорефексотерапии, процедурный кабинет, а также единственный в Карелии кабинет эрготерапии.

Кабинет был оснащен современным оборудованием в нынешнем году. По словам заведующей ОВЛ, врача медицинской реабилитации, невролога Ирины Дмитриевой, здесь проходят реабилитацию пациенты с травмами позвоночника, с повреждением спинного мозга, перенёсшие инсульт с явлением гемипареза, с травмами периферических нервов, с травмами конечностей и т. д.

«В кабинете организована „социальная квартира“ для адаптации пациентов к жизни в домашних условиях, обучение элементам самообслуживания. Внедрены тесты для оценки двигательных нарушений у пациентов», — подчеркнула Ирина Дмитриева.

И.о. главного врача поликлиники Дарья Торнева отметила, что с начала 2023 года медицинскую реабилитацию в условиях дневного стационара получил 1021 человек, в том числе по профилю «травматология» — 773 человека, по профилю «неврология» — 169 человек, по профилю «кардиология» — 79 человек.

«Количество пролеченных больных ежегодно возрастает за счёт травматологического профиля. Также сохраняются хорошие показатели 93-99% выписанных к труду без ограничений от общего числа работающих. На новом оборудовании уже начали проходить реабилитацию и участники С. О. Практически каждый из них имеет возможность полностью восстановить своё здоровье», — сказала руководитель поликлиники.

По федеральной программе, направленной на развитие медицинской реабилитации, которая была инициирована Президентом России В. В. Путиным, поликлиника приобрела 39 единиц медицинского оборудования, в том числе с биологической обратной связью. В числе последних: экзоскелет, локомоты, интерактивная система виртуальной реальности Nirvana, которая оказывает терапевтическое лечение для пациентов с когнитивным дефицитом и дефицитом моторики как нижних, так и верхних конечностей и другое.

Помимо поликлиники № 2, по этой программе в 2023 году оснащаются Госпиталь для ветеранов войн и Сегежская Ц. Б. Выделенные на оснащения медицинских учреждений средства по сравнению с 2022 годом выросли почти на 100 тысяч рублей, достигнув 223 миллионов рублей.

Артур Парфенчиков высоко оценил уровень установленного в поликлинике оборудования и отметил, что такие поставки запланированы и в районы республики.

«Это современное оборудование для помощи нашим медикам в восстановлении здоровья больных. Не только медработник помогает человеку, но и аппараты. Работает целая система: есть подготовительный этап перед использованием тренажера, и непосредственно занятия. Это действительно уникальное оборудование, позволяющее восстановиться пациенту. Программа поставки оборудования будет продолжена и в районах», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии, помимо 2-й взрослой поликлиники, посетил Городскую детскую поликлинику № 1 на ул. Еремеева. Там Артур Парфенчиков осмотрел кабинеты и коридоры, отремонтированные, в том числе, на средства нацпроекта «Здравоохранение», как и дворовая территория рядом с поликлиникой.

«Сегодня все ставки педиатров заняты, нужны несколько медсестёр, лаборант и врач-эндокринолог. Мы обучаем 25 целевиков. На месте не стоим, развиваемся на благо наших маленьких пациентов и сохранения их здоровья», — рассказала главврач поликлиники Надежда Дрейзис, отметив большую совместную работу Правительства Карелии и Министерства здравоохранения.