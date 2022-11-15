Экзоскелет произвел фурор в медицинской реабилитации Карелии

Для отделения реабилитации Пряжинской ЦРБ Минздрав Карелии приобрел экзоскелет - высокотехнологичное оборудование, новейший инструмент роботизированной механотерапии.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в медицинской реабилитации Карелии произошло свершение: республика приобрела для районной больницы экзоскелет. Высокотехнологичное оборудование предназначено для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

«Реабилитация на экзоскелете приводит к повышению толерантности к физическим нагрузкам, увеличению силы мышц, повышению устойчивости при ходьбе, уменьшению спастичности, нормализации артериального давления, улучшению функций желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Положительные изменения отмечаются в психологическом статусе пациентов, в частности, уменьшением степени выраженной депрессии», - рассказал Михаил Охлопков.

Сейчас специалисты отделения проходят обучение для работы с экзоскелетом.

Министр здравоохранения напомнил, что Минздрав Карелии первый в России разработал и утвердил на федеральном уровне программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

«Карелия получили на реализацию программы реабилитации в 2022 году более 127 миллионов рублей - это больше, чем другие регионов. Поэтому модернизируем службу медицинской реабилитации в Пряжинской ЦРБ, Городской детской больнице, в Госпитале для ветеранов войн», - сообщил Михаил Охлопков и напомнил, что в рамках проекта для отделения реабилитации Пряжинской ЦРБ ранее были приобретены тренажёр для психофизиологического тестирования, физиотерапевтическое оборудование, подъемник с электроприводом для перемещения маломобильных пациентов, система для локомоторной терапии.

Подробнее о врачах и жизни Пряжинской ЦРБ, где находится самое большое реабилитационное отделение в Карелии, читайте в материале «Больница на трассе».