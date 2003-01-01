Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

Сегодня, 1 октября, началось голосование по выбору символа для новой банкноты в 500 рублей.
Банкнота номиналом 500 рублей посвящена городу Пятигорску и Северо-Кавказскому федеральному округу. В список для голосования для лицевой стороны вошли достопримечательности города Пятигорска, для оборотной стороны — известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.
— По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна банкноты в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка, — сообщили в Центробанке.
Всероссийское онлайн-голосование стартовало 1 октября на сайте Центробанка. Сейчас лидируют орел, терзающий змею на горе Горячей с 9721 голосом, и Эльбрус с 14024 голосами.
Напомним, предыдущая банкнота в 500 рублей была введена в обращение 1 января 1998 года. Основным изображением на лицевой стороне был памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска, на оборотной стороне — Соловецкий монастырь.
Ранее стало известно, что Банк России выпускает памятные монеты «Роза» из серии «Алмазный фонд России».