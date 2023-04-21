Еле живую нерпу выкинуло на пляж в Приладожье Карелии

Животное обнаружили на пляже посёлка Юляристиоя.

К жителям Питкяранткого района обратилась сотрудница Министерства природных ресурсов Архангельской области Анна Сидоренко с просьбой помочь. Она выложила в паблике «Подслушано в Птк. (Питкяранта)» фото нерпы, которая лежит на пляже слегка покрытая водой. Об этом пишет «Фактор News».

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