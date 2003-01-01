Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

Читатели «Столицы на Онего» прислали видео искрящих от перегрузки электрических сетей.

Вот такую картину наблюдали жители жилого массива Ринда Прионежского района, что в 30 км от Петрозаводска. Электрические кабели искрят и горят как бенгальские огни. В итоге в ночь на 6 января жители остались без света.

Причина, уверены люди, в перегрузке сетей. Мощность подстанций не рассчитана на праздники, когда в поселок приезжают все дачники. Свое дело сделали и сильные морозы, ведь люди включали все отопительные приборы. Кроме того, в Ринде продолжают работать все туробъекты, которые уже признаны незаконными постройками. Как рассказали наши читатели, все отели в Ринде в эти праздники были заполнены полностью, несмотря на судебные запреты принимать гостей.

Ремонтные бригады приезжали четыре раза, устраняя поломки. В конце концов, Рождество жители встретили с электричеством. Но героические усилия ремонтников не решат глобальной проблемы — недостаточной мощности электропередающих сетей и подстанций в Ринде.