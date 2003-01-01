Электрик из Петрозаводска избежал серьезных травм после удара током в 10 тысяч вольт

60-летний работник одной из компаний получил сильнейший удар током на рабочем месте, но благодаря оперативной помощи медиков сохранил здоровье.
Эта история произошла в сентябре в Петрозаводске. Как рассказали в Республиканской больнице скорой помощи, 60-летний электрик одной из компаний вместе с бригадой проверял электрощиты. Он начал работать без средств защиты в одном из шкафов, не убедившись, что тот обесточен. В итоге получил удар током в 10 тысяч вольт. Электрик потерял сознание.
Мужчину обнаружили его коллеги и вызвали скорую. Когда медики прибыли, пострадавший лежал без сознания на полу. Пульс и дыхание были стабильны, но на руках и голове виднелись электрические метки. Приехавшие на вызов фельдшер Александр Довнарович и медсестра Юлия Шаранова быстро оказали всю необходимую помощь и доставили пациента в РБ СЭМП. В приемном отделении их уже встречали реаниматологи.
В случаях удара током возможно нарушение сердечного ритма, которое может быть причиной летального исхода. Чтобы исключить серьезные осложнения для пациента, его сердце неоднократно обследовали, в том числе несколько раз выполняли эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца). Силами врачей было сделано всё возможное, чтобы стабилизировать состояние и исключить возможные осложнения.
В итоге мужчина не просто выжил, но и не стал инвалидом. По мнению врачей, пострадавший «родился в рубашке», так как жизненно важные органы у него не пострадали. Через сутки наблюдения в ИТАРе пациента перевели в профильное отделение. Спустя неделю его выписали из стационара. Сейчас он наблюдается в поликлинике по месту жительства. С ним все хорошо.
