Неправильный выбор между кабелем и проводом может привести к пожару

Более 99% людей, не имеющих профильного образования, могут допустить опасную ошибку при выборе электротехнических изделий для ремонта, перепутав кабель и провод. Это грозит перегревом проводки, коротким замыканием и возгоранием.
Как пояснил «Стерлеград» специалист-электромонтажник Сергей Захаров, провод (марки ПВС, ШВВП) представляет собой одну или несколько жил с минимальной изоляцией и предназначен для временных подключений, удлинителей и бытовых приборов. Кабель же (ВВГнг, NYM) имеет усиленную внешнюю изоляцию, часто дополнительный экран и рассчитан на стационарную прокладку в стенах.
Для постоянной проводки, особенно в стенах и бетонных конструкциях, необходимо использовать именно кабель. Он рассчитан на длительную эксплуатацию, устойчив к влаге и перепадам температуры. Провод — только для временных подключений, — подчеркнул эксперт.
Электрик рекомендует:
— Выбирать кабель с маркировкой «нг» (негорючий) и «ls» (low smoke — пониженное дымовыделение);
— Всегда брать изделие с запасом по сечению;
— Для уличной прокладки использовать специальные кабели, устойчивые к ультрафиолетовому излучению и влаге.
Никогда не экономьте на проводке. Это основа безопасности всего помещения. Один раз сэкономив на кабеле, вы можете потом платить за капитальный ремонт, — заключил Захаров.
Эксперт напоминает, что неправильный выбор электротехнических изделий является одной из основных причин пожаров в жилых помещениях.
Ранее мы сообщали, что замыкание проводки произошло в многоквартирном доме в Пудожском районе.