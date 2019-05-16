Электроарфистка из Санкт-Петербурга приедет покорять Карелию

Музыка Ольги Максимовой объединяет десятки стилей и жанров.

В группе Agriculture_club сообщили, что лауреат международных конкурсов Ольга Максимова выступит в Карельской филармонии 18 мая в рамках Ночи музеев.

В 21.00 в зале филармонии состоится музыкально-поэтический перформанс со стихами Анны Долгаревой-Лемерт, а также шоу-программа Ольги Максимовой "Арфа в темноте" (игра на двух арфах одновременно).

Операторы Сергей Корнеев и Арсений Васильев съездили в Питер и записали видео-приглашение артистки.