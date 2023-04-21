Электроавтомобиль «Москвич» ждет желающих прокатиться по Приладожью Карелии

Глава Карелии рассказал о встрече с прокатчиками электротранспорта в Сортавале.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился на набережной Сортавалы с местными жителями, планирующими развивать в городе прокат электротранспорта. О встрече губернатор рассказал на своей странице в соцсети.

«Александр Сержантов, разработчик нового элетробайка, сейчас его патентует. Принципиальное отличие его модели от привычного самоката — всесезонность. Большие колеса позволяют ездить и по бездорожью, и по снегу. Последнее особенно актуально для новогодней Сортавалы», — написал Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, молодые люди попросили помочь с установкой зарядных станций на набережной. Помимо байков, для желающих прокатиться по Сортавале и окрестностям готов к сдаче в аренду электроавтомобиль «Москвич».