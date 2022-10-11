Электробритва и зарядка стали добычей гостя Карелии, повадившегося в магазин бытовой техники

Уроженец другого региона нашел слабое место в защите товаров и начал их выносить мимо кассы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило обращение из магазина бытовой техники. Там из торгового зала исчезла электробритва стоимость более 3 тысяч рублей, а через некоторое время — беспроводное зарядное устройство.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Оказалось, что это уроженец одной из областей центральной России 1994 года рождения. Гость Суоярви воспользовался тем, что товары не были оборудованы антикражными устройствами, и вынес их из зала.

Правоохранители изъяли похищенное. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело.