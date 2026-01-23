РЕКЛАМА
«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55
Электрогазосварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вахтовиков Карелии
Сегодня 09:01 Общество
Аналитики сервиса «Авито Работа» подвели итоги 2025 года на рынке вахтовой занятости в Республике Карелия.

фото: © «РКС-Петрозаводск»

Согласно исследованию, самые высокие зарплатные предложения традиционно получали специалисты рабочих и технических профессий, востребованные на промышленных и производственных объектах региона.

Абсолютным лидером рейтинга стали электрогазосварщики. В течение года работодатели в Карелии были готовы предлагать специалистам по ручной и полуавтоматической сварке сложных металлоконструкций в среднем 237 381 рубль в месяц. 

— Это на 27% выше показателей предыдущего года. Высокий доход объясняется повышенными требованиями к квалификации, ответственности и строгому соблюдению техники безопасности, — говорится в сообщении.

На втором месте с результатом 226 512 рублей ежемесячно оказались регулировщики радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Их задача — настройка, регулировка и ремонт сложного электронного оборудования на производстве. Спрос на этих специалистов привел к рекордному росту их среднего предложения на 43% за год. Третью позицию заняли сварщики, чьи средние зарплатные предложения достигли 224 660 рублей, увеличившись на 31%. В обязанности этих специалистов входят сварочные работы на металлоконструкциях и трубопроводах с применением различных технологий.

— В 2025 году мы видим устойчивый рост доходов в сегменте вахтовой занятости. В среднем зарплатные предложения на вахте увеличились на 11% и достигли 154 378 руб/мес. Работодатели готовы предлагать более высокий уровень оплаты за работу в сложных условиях, удаленных регионах и при дефиците квалифицированных специалистов. Вахта остается одним из самых доходных форматов занятости для рабочих и технических профессий, — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

Эксперты отмечают, что указанные суммы являются усредненными значениями из вилок окладов, опубликованных работодателями. Фактический доход вахтовика может варьироваться в зависимости от конкретной компании и длительности вахтенного цикла (15, 30, 45, 60 или 90 дней). Ранее была названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России.

