Электромонтер обгорел на железной дороге в Петрозаводске

Трудовая инспекция Карелии выяснила причины несчастного случая с рабочим компании РЖД, сообщили в надзорном ведомстве.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая с электромонтером Петрозаводской дистанции электроснабжения «Российские железные дороги».



В октябре электромеханик ремонтировал воздушные линии в 10 Кв. Его ударило током, рабочий получил ожоговый шок и термический ожог рук и ног.



Инспекция труда установила, что основная причина несчастного случая — неудовлетворительная организация работ.



А именно: отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделений за выполнением работы, за соблюдением трудовой дисциплины; несоответствие рабочего места.



Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Материалы расследования направлены в следственные органы, где решат, возбуждать уголовное дело, или нет.