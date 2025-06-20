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Электромонтер получил травмы на строительстве дома-интерната в Костомукше

Новости. Происшествия
16:30, 29 Июня 2025
фото: © скрин с видео «КСМ»

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Несчастный случай на стройке произошел на севере Карелии 24 июня.

Трудовая инспекция Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая. Он произошел с работником АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация».

«На территории строительного объекта в Костомукше произошло падение электромонтера с высоты 4 метров», — сообщили в ведомстве.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшедшего. 

Напомним, в Костомукше возводится дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов. Он будет крупнейшим учреждением социального обслуживания в Карелии за последние 30 лет. Интернат рассчитан на 200 мест, его территория составляет 3,5 гектара, площадь здания — около 17 тыс. кв. м. Жилые комнаты двухместные, но есть и одноместные, во всех есть балкон. Во дворе — парк, спортплощадка с тренажёрами и участки для садоводства.

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