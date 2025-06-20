Электромонтер получил травмы на строительстве дома-интерната в Костомукше

Несчастный случай на стройке произошел на севере Карелии 24 июня.

Трудовая инспекция Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая. Он произошел с работником АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация».

«На территории строительного объекта в Костомукше произошло падение электромонтера с высоты 4 метров», — сообщили в ведомстве.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшедшего.

Напомним, в Костомукше возводится дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов. Он будет крупнейшим учреждением социального обслуживания в Карелии за последние 30 лет. Интернат рассчитан на 200 мест, его территория составляет 3,5 гектара, площадь здания — около 17 тыс. кв. м. Жилые комнаты двухместные, но есть и одноместные, во всех есть балкон. Во дворе — парк, спортплощадка с тренажёрами и участки для садоводства.