Электронная квитанция «ТНС энерго Карелия»: не опаздывает и не теряется

Сэкономить и время, и средства, так бывает? Да, отвечают специалисты «ТНС энерго Карелия», если подключить электронную квитанцию. Как? Очень просто!
Электронная квитанция «ТНС энерго Карелия» — современный и бесплатный сервис с множеством преимуществ.
Во-первых, экономия личного времени. Цифровой документ поступает в первые дни месяца на электронную почту, не надо ждать почтовую доставку. Да и оплата проходит легче — специальная ссылка в письме перенаправляет на сайт «ТНС энерго Карелия», где можно оплатить счет без очередей и походов «по инстанциям». Комиссия не взимается, а значит — экономия!
Во-вторых, конфиденциальность. Доступ к электронной квитанции есть только у владельца электронной почты. Она надежно хранится в архиве документов личного кабинета или мобильного приложения. При утере всегда можно запросить дубликат.
В-третьих, экологичность. Каждый электронный счет вносит вклад в сохранение леса!
При этом электронная квитанция имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. У нее есть «цифровой след», который позволяет отследить отправителя.
«Электронная квитанция — современный, удобный сервис. Уже почти 70 тысяч наших абонентов сделали выбор в пользу онлайн-взаимодействия», — отметил начальник департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.
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