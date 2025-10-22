Электронные квитанции: шаг в будущее вместе с «РКС – Петрозаводск»

Правительство РФ разрабатывает законопроект для перехода на электронные платежи за коммунальные услуги (ЖКУ). Группа компаний «РКС – Петрозаводск» объясняет, почему это удобно и предлагает перейти на цифровые квитанции уже сегодня.
По поручению Президента и вице-премьера, в России разрабатывают законопроект, предусматривающий внесение поправок в Жилищный кодекс: планируется создать единую цифровую платформу в сфере ЖКХ, чтобы электронные платежки публиковались в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги».
Предоставление электронных квитанций станет равнозначно доставке бумажных платежек и будет считаться надлежащим уведомлением потребителей.
АО «ПКС – Водоканал» уже сегодня предоставляет возможность воспользоваться всеми преимуществами цифровых квитанций, ведь это удобный, безопасный и современный способ получать информацию о начислениях и оплачивать ЖКУ вовремя.
В чем плюсы электронных платежек?
- Быстро и просто: квитанции приходят на электронную почту сразу после формирования.
- Безопасно: письмо приходит только на ваш электронный адрес.
- Всегда под рукой: все счета хранятся в электронном виде, доступ к ним можно получить в любой момент.
- Экологично: отказ от бумажных квитанций помогает беречь деревья.
Чтобы получать электронные квитанции, достаточно направить заявление в свободной форме на адрес krc-feedback@rks.karelia.ru. В заявке укажите номер л/с, адрес, эл. почту, на которую хотите получать платежки.
Электронные квитанции – это шаг навстречу цифровому будущему, комфорту жителей и заботе об экологии. «ПКС – Водоканал» предлагает не ждать обязательного перехода на цифровые платежи и уже сегодня начать получать платежные документы в электронном виде.