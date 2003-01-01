Электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва

1 октября в России начнется осенний призыв. Оповещать призывников будут с помощью электронных повесток.

Уведомления будут приходить в личный кабинет на «Госуслуги», сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

— Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация о их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг. Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы, — цитирует его слова ТАСС.

При неявке по электронной повестке по истечению 20 дней к призывникам будут применены ограничительные меры, напомнил Цимлянский.

Призывников не будут привлекать к задачам спецоперации на Украине, заверили в Генштабе. Они будут служить на территории России. Срок военной службы по призыву в России не изменится. Отслужив установленные сроки, они будут уволены и направлены к местам проживания.

Осенний призыв подлится с 1 октября по 31 декабря. Напомним, ранее Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу к принятию в первом чтении.