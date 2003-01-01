Электронные проездные на троллейбусы введены в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска совместно с муниципальным предприятием «Городской транспорт» и компанией-партнёром СберТройка запустили электронные проездные на троллейбусы.
На данный момент воспользоваться сервисом могут только школьники и студенты города. Теперь при покупке проездного билета можно привязать его к своей банковской карте — Сбербанка, ВТБ или Альфа-банка. Носить с собой дополнительные справки и удостоверения не нужно.
Чтобы идентифицировать и добавить свою банковскую карту в базу льготников, достаточно один раз посетить ПМУП «Городской транспорт».
– Этот проект – важный этап цифровизации города, – написала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.