Электронные свидетельства пенсионеров ввели в оборот в Карелии

Карельские пенсионеры могут получить электронное свидетельство через госуслуги.
Новое электронное удостоверение с QR-кодом — это полноценная альтернатива привычному пластиковому документу. QR-код подтверждает льготный статус пенсионера, он доступен в личном кабинете на портале Госуслуг, рассказали в отделении Соцфонда по карелии.
Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии. Нововведение призвано сделать процесс подтверждения пенсионных льгот более оперативным и удобным для получателей пенсий.
— Электронное свидетельство удобно в обращении. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал Госуслуги, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять, — отметили в Фонде.
Ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе Отделения СФР по Республике Карелия или МФЦ.
Получить консультации по услугам, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия можно по телефону контакт-центра 8-800-100-0001.