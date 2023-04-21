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Электроснабжение Кондопоги восстановлено

Новости. Общество
18:43, 22 Июня 2023

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Город был практически полностью обесточен из-за пожара на кабельной линии на территории частного предприятия.

Пожар, из-за которого Кондопога оказалась обесточенной, ликвидирован. Как сообщили в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, электроснабжение города было восстановлено в 17.40.

В 16.10 на Кондопожской ГЭС сработала сигнализация, поступило сообщение о задымлении на кабельной линии сетевой организации. Возгорание произошло на кабельной линии, находящейся на территории бывшего завода КИМС.

По словам представителя Главного управления МЧС России по Республике Карелии Михаила Дорошина, горение происходит внутри кабель-канала, случилось замыкание.

«Мы оперативно выехали на пожар. Сотрудники МЧС заверили, что у них достаточно сил и средств. Я дал поручение руководителю ГО и ЧС выехать на место и направить на тушение резерв», — сообщил Первый заместитель Главы Республики Карелия, премьер-министр Правительства Александр Чепик.

На место прибыли три автоцистерны и 25 сотрудников МЧС. Чтобы обеспечить безопасный допуск пожарных и остановить распространение пожара, оперативный персонал ГЭС отключил гидроагрегаты от сети. Как рассказал глава администрации Дмитрий Зацепин, социальные учреждения продолжали работать:«Подавляющее большинство домов Кондопоги пришлось обесточить, больница работает в штатном режиме, как и ЦБК».

Спустя час с небольшим, благодаря слаженной работе МЧС, сетевых компаний и сотрудников ГЭС, электроснабжение Кондопоги было восстановлено.

«Генерирующее оборудование станции находится вне зоны задымления и не пострадало», — сообщила пресс-служба генерирующей компании.

Причины возгорания выясняются.

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