Электроснабжение поселка в Карелии, где спасали вакцину от COVID-19, восстановлено

«Россети» сообщили, что электроснабжение села Шелтозеро оперативно восстановлено.

«В субботу, 15 января, «Россети Северо-Запад» оперативно восстановили электроснабжение части села Шелтозеро после отключения воздушной линии 10 кВ из-за сильного снегопада», - сообщили энергетики.

Пор информации пресс-службы «Россети Северо-Запад», специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении, обследовали ЛЭП протяженностью 15 км и провели необходимые работы.

«Электроснабжение социальных объектов не прерывалось. Местная амбулатория располагается в здании школы, которая подключена к подстанции сторонней сетевой организации. Объект обеспечен резервным питанием», - заявили в компании.

Также было отмечено, что плановые работы, которые проводились 15 января на нескольких улицах села, сетевая компания заранее согласовала с администрацией поселения. Работы были завершены раньше согласованного времени.

Ранее глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафронова написала в соцсетях, что в поселке уже сутки нет электричества, все сидят в холоде и голоде, под угрозой сохранность вакцины от коронавируса.

Минздрав, в свою очередь, опроверг информацию о том, что вакцина в опасности: ее спасла фельдшер.