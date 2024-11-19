Электроснабжение восьми поселков Лахденпохского района восстанавливают 16 аварийных бригад численностью 60 человек

Из-за сильного ветра и снегопада все службы Лахденпохского района перешли на круглосуточный режим работы.

О сложной ситуации в районе сообщили местные власти со ссылкой на ЕДДС.



Так, в течение ближайших суток 21 ноября ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра с порывами 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах сложная обстановка. В Лахденпохском районе уже усилились ветер и снег.



Сообщения об отключении энергоснабжения поступили из посёлков Терваярви, Элисенваара, Лумиваара, Хухтерву, Куликово, Ринтала, стало известно о проблемах с электроснабжением посёлков Ласанен и Куликово.



Как сообщили Западно-Карельские электросети, в ближайшие сутки на территории района будут работать 16 ремонтных бригад численностью 60 человек и 16 единиц техники.



Все службы переведены в круглосуточный режим работы.



Обо всех случаях отсутствия электро-водо-теплоснабжения власти Лахденпохского района просят сообщать в ЕДДС по номеру телефона: 8 921 524 9411.