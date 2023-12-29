Электроснабжение в поселке Хийтола полностью восстановили

Об этом сообщили в ЕДДС Лахденпохского района.
В ЕДДС Лахденпохского района сообщили, что в п. Хийтола было полностью восстановлено электроснабжение.
В настоящее время на аварийных работах в поселениях Лахденпохского района работают Куркиёкская, Лахденпохская и Сортавальская бригады.
Как отметили в источнике, на помощь работникам ЗКЭС направили подкрепление из Беломорска, Суоярви и Пряжи.
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