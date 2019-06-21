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Новости. Общество
10:14, 21 Июня 2019
фото: https://vk.com/id4035693

Елена Рыбалова: "Памятники и деревья ни в чем не виноваты!"

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Председатель Общества дружбы "Карелия-Норвегия" выступила против переноса памятного знака "Дерево дружбы" с Аллеи городов-побратимов в Петрозаводске.

Руководитель республиканского общества дружбы "Карелия-Норвегия" Елена Рыбалова считает, что администрации Петрозаводска нужно прислушаться к мнению Союза архитекторов Карелии, который назвал неприемлемым установку стелы "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов. Рыбалова также выразила удивление тем, что "уважаемые люди сегодня открыто и публично заявляют, что дружба и мир не актуальны".

"Мы не хотим войны! Памятники и деревья ни в чем не виноваты! Не надо сталкивать два разных важных события. Надо прислушаться к мнению профессионалов и общества, людям, которые здесь живут, работают, воспитывают детей. И найти достойное и уважаемое место для памятника города воинской славы. И это не площадь Кирова, или Театральная площадь, или Площадь искусств с историческими небольшими зданиями, театрами, музеями, концертами. Такое неподходящее место и неуважение к памятнику города воинской славы трудно было даже во сне увидеть!", - уверена руководитель Общества дружбы "Карелия-Норвегия" Елена Рыбалова.

Она особо отметила, что в то время, когда власти Петрозаводска собираются переносить памятный знак "Дерево дружбы" с Аллеи городов-побратимов, в Мурманске отремонтировали памятник побратимским связям, пустили яркий побратимский троллейбус и высадили саженцы на Аллее дружбы.


Дерево дружбы. Фото: Валерий Поташов

Напомним, ранее председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко заявил "Столице на Онего", что "Дерево дружбы" перестало вписываться в исторический момент". "Стела "Город воинской славы" - это удивительное сооружение, как орден, ему должны отдаваться воинские почести, четыре раза в год должны быть салюты", - сказал Черненко.

Между тем, жители Петрозаводска продолжают сбор подписей под петицией к главе городского округа Ирине Мирошник с требованием "убрать руки от "Дерева дружбы". Эту петицию уже поддержали более тысячи горожан.  

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Комментарии

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кир
2019-06-21 11:35:14
Пригретые на должностях дружбы народов, председатели и ветераны всего и вся отрабатывают свой хлеб. Замутили воду в советское время с дружбой народов, когда накануне, в недалеком прошлом объединенная Европа во главе с немцами сражалась против нашей страны. Мы ведь не забыли. Сейчас все страны, кроме карликовых, опять втянуты в санкции против нас. И вы несёте чушь про какую-то дружбу. Мы внутри не можем наладить жизнь цыган и подружить их с остальным населением. События из Чемодановки встряхнули сонное царство ничегонеделания.
Сейчас американский сайт, Поташев и другие заняты смутой и раздраем общества, вместо его сплочения.
Zim
2019-06-21 11:27:15
Может у «дерева дружбы» побратимские общества и архитекторы субботник организуют?
zanoza
2019-06-21 11:09:57
А кто-то очень "предприимчивый" решил заработать на подписях под петицией!
Сеня
2019-06-21 10:52:50
Хе Хе Наконец то умные и порядочные горожане стали выступать по этой теме .
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