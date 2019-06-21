Елена Рыбалова: "Памятники и деревья ни в чем не виноваты!"

Председатель Общества дружбы "Карелия-Норвегия" выступила против переноса памятного знака "Дерево дружбы" с Аллеи городов-побратимов в Петрозаводске.

Руководитель республиканского общества дружбы "Карелия-Норвегия" Елена Рыбалова считает, что администрации Петрозаводска нужно прислушаться к мнению Союза архитекторов Карелии, который назвал неприемлемым установку стелы "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов. Рыбалова также выразила удивление тем, что "уважаемые люди сегодня открыто и публично заявляют, что дружба и мир не актуальны".

"Мы не хотим войны! Памятники и деревья ни в чем не виноваты! Не надо сталкивать два разных важных события. Надо прислушаться к мнению профессионалов и общества, людям, которые здесь живут, работают, воспитывают детей. И найти достойное и уважаемое место для памятника города воинской славы. И это не площадь Кирова, или Театральная площадь, или Площадь искусств с историческими небольшими зданиями, театрами, музеями, концертами. Такое неподходящее место и неуважение к памятнику города воинской славы трудно было даже во сне увидеть!", - уверена руководитель Общества дружбы "Карелия-Норвегия" Елена Рыбалова.

Она особо отметила, что в то время, когда власти Петрозаводска собираются переносить памятный знак "Дерево дружбы" с Аллеи городов-побратимов, в Мурманске отремонтировали памятник побратимским связям, пустили яркий побратимский троллейбус и высадили саженцы на Аллее дружбы.



Дерево дружбы. Фото: Валерий Поташов

Напомним, ранее председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко заявил "Столице на Онего", что "Дерево дружбы" перестало вписываться в исторический момент". "Стела "Город воинской славы" - это удивительное сооружение, как орден, ему должны отдаваться воинские почести, четыре раза в год должны быть салюты", - сказал Черненко.

Между тем, жители Петрозаводска продолжают сбор подписей под петицией к главе городского округа Ирине Мирошник с требованием "убрать руки от "Дерева дружбы". Эту петицию уже поддержали более тысячи горожан.