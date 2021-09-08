Елена Шмелева предложила избавить ученых от бюрократии

Снижение бюрократической нагрузки на ученых напрямую связано с эффективностью их работы.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева посетила Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» в Санкт-Петербурге.

Во время встречи с молодыми учеными обсуждалась необходимость изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования.

Сейчас деньги на исследования поступают в конце года. А отчитаться за них нужно также до конца текущего года. По мнению Елены Шмелевой, это снижает эффективность научной деятельности.

«В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке», – говорит она.

Руководитель «Сириуса» предложила проводить конкурсы на научные исследования либо в первом полугодии текущего года, либо в конце года, а сроки предоставления отчетности на следующий год.

«Предложенная инициатива существенно поможет ученым. Это снимет лишнюю напряженность, когда вместо осмысления научных результатов в конце года ученые «бегают» в поисках возможности траты денег, срочной закупки оборудования, да еще и подготовки массы отчетной документации.

Так, что инициативы уважаемой Елены Владимировны крайне своевременны!» – считает проректор по научно-исследовательской работе, профессор Петрозаводского государственного университета Владимир Сюнёв.

Также Елена Шмелева отметила, что специалистов по итогам проведенных исследований ученых нередко наказывают за формальные недочеты в сопроводительных документах, а это недопустимо. Снижение бюрократической нагрузки на ученых и исследователей напрямую связано с эффективностью их научной работы.