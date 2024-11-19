Ели упали на тренажеры в одном из районов Петрозаводска

В этом месте бывает очень людно.

Этой ночью из-за сильного ветра на тренажеры в районе Ключевой упали ели. Об этом очевидцы сообщили в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

«В парке „Лесной ключ“ сегодня ночью деревья упали на тренажеры», — написали горожане.

Местные жители любят это место, потому что там водятся белки и находится родник. На тренажерах часто занимаются дети и взрослые.

Ранее мы писали о том, что в Лахденпохском районе несколько поселков остались без света из-за сильного ветра. Проводятся восстановительные работы.