Ели упали на тренажеры в одном из районов Петрозаводска

В этом месте бывает очень людно.
Этой ночью из-за сильного ветра на тренажеры в районе Ключевой упали ели. Об этом очевидцы сообщили в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.
«В парке „Лесной ключ“ сегодня ночью деревья упали на тренажеры», — написали горожане.
Местные жители любят это место, потому что там водятся белки и находится родник. На тренажерах часто занимаются дети и взрослые.
Ранее мы писали о том, что в Лахденпохском районе несколько поселков остались без света из-за сильного ветра. Проводятся восстановительные работы.
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