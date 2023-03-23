Элиссан Шандалович: Бюджет Карелии укрепляется

Депутаты Законодательного собрания республики приняли изменения в региональный бюджет на 2023 год.

После принятия законопроекта, автором которого выступил глава Карелии Артур Парфенчиков, доходы бюджета выросли с 75,5 млрд рублей до 77,2 млрд рублей, расходы увеличились с 79,3 млрд рублей до 81,3 млрд рублей.

«Мы укрепляем бюджет. Расходная часть возрастает на 2 млрд рублей, доходы увеличатся на 1,7 млрд рублей. При этом мы сохраняем сбалансированность бюджета, что очень важно для дальнейшей работы. Эти корректировки в том числе учитывают предложения, которые поступали от депутатов при формировании бюджета на 2023 год», — отметил председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Как отметил парламентарий, в бюджете, в частности, предусмотрены средства на программы инициативного бюджетирования. Так, 100,8 млн рублей на программу поддержки местных инициатив, 64,2 млн рублей — на программу поддержки развития ТОС. Кроме этого, 530 млн рублей направлены муниципалитетам на программу расселения аварийного жилья, еще 500 млн рублей — на строительство нового детского сада в арктическом поселке Калевала.

По словам вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, изменения включают направления, которые позволяют развиваться сельским территориям. «Например, выделены деньги на ремонт аварийного моста в Прионежском районе через реку Уя. Мы также предусматриваем средства на инвентаризацию земель в пяти районах республики. Это дальнейший толчок для развития территорий. Туда смогут прийти инвесторы, фермеры, сельхозпроизводители. В том числе будет увеличение доходной базы наших территорий», — сказала Ольга Шмаеник.

Почти 260 млн рублей выделены на поддержку агропромышленного комплекса республики. Как рассказала Председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова, весомые средства получат карельские хозяйства «Ильинское», «Мегрега», «Ведлозерский», «Толвуйский». Ранее Комитет направлял обращение в адрес Правительства Карелии с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на поддержку сельского хозяйства, и был получен положительный ответ. Дополнительные средства, по словам Марины Гуменниковой, пойдут на закупку удобрений, выплату субсидий производителям молока для увеличения поголовья дойного стада, приобретение техники, пополнение производственных фондов и др.

Председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук отметил, что в конце прошлого года при принятии бюджета на 2023 года парламентарии также ставили задачи по усилению помощи предпринимателям и инвесторам.

«Мы видим, что правительство Карелии слышит депутатов, работает с нами в унисон, и те поправки, которые мы сейчас видим, касаются усиления мер поддержки в части бюджетного наполнения этих программ. 150 млн рублей будет выделено на частичное возмещение затрат на строительство и реконструкцию объектов, приобретение техники, которые будут использованы в инвестиционных проектах. Также будет докапитализирован региональный Фонд промышленности», — сказал Леонид Лиминчук.

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец акцентировал внимание на поправках, которые касаются здравоохранения. Так, 20 млн рублей выделены Госпиталю для ветеранов войн в Петрозаводске. «Там сейчас активно развивается очень важное реабилитационное направление. В госпитале получают помощь не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники боевых действий, участники специальной военной операции. Средства пойдут на текущий ремонт, утепление фасада здания, энергоэффективность учреждения», — пояснил парламентарий.

Отметим, что на объекты дорожной инфраструктуры предусмотрены дополнительно порядка 267 млн рублей. Как рассказал депутат Юрий Васильев, корректировки предусматривают выделение 92,7 млн рублей на реконструкцию мостового перехода через р. Олонка на автомобильной дороге Олонец — Питкяранта — Леппясилта. Маршрут имеет стратегическое значение не только для всех гостей Приладожья, но и жителей всей республики, отметил Юрий Васильев.

Как отметил спикер парламента Элиссан Шандалович, Законодательное собрание совместно с Главой и Правительством республики продолжат работу по развитию экономики региона и увеличению доходной части бюджета.

«Мы думаем о том, чтобы собственные доходы Карелии благодаря правильно проводимой инвестиционной политике, благодаря поддержке нашего бизнеса не только не уменьшались в этот непростой период, но и увеличивались», — добавил Шандалович.