Элиссан Шандалович дал интервью телеканалу "Вместе-РФ" (ВИДЕО)

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович в интервью телеканалу "Вместе-РФ" рассказал об актуальных вопросах бюджетного процесса для республики.

Напомним , 4 октября спикер карельского парламента в Совете Федерации на слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от Карелии.