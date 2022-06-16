Элиссан Шандалович: «Думал ли император, каким этот город станет в далеком будущем?»

Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович выступил с поздравлением в адрес горожан.

Текст поздравления опубликован на личной странице спикера регионального парламента в соцсети.

«Петру Первому был всего 31 год, когда он основал Петрозаводск — кузницу огневой мощи России. Интересно, думал ли император, каким этот город станет в далеком будущем?», — задался вопросом Элиссан Шандалович.

Он сообщил, что современный Петрозаводск — это притягательный город с богатой историей и культурой. В карельской столице обсуждается идея воссоздания строений времен российского императора.

«Об этом на недавней встрече в „Газпроме“ говорил глава Республики Артур Парфенчиков. Концепция проекта предполагает построить реплики строений в Государевом саду, известном как Парк культуры. Интересная и смелая идея, которая поможет воссоздать здесь то, что было в те далекие времена. Петрозаводск помнит свою героическую историю, развивается, с уверенностью смотрит в будущее. С праздником, дорогие петрозаводчане! Виват, Петрозаводск!», — заключил Элиссан Шандалович.

Сегодня, 25 июня, столица Карелии отмечает День города. Петрозаводску исполнилось 319 лет со дня основания